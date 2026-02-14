2月14日、東京競馬場で行われた10R・銀蹄ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1400m）は、武豊騎乗の5番人気、ストレングス（牡5・栗東・寺島良）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にメイショウハチロー（牡4・栗東・福永祐一）、3着にトクシーカイザー（牡6・美浦・小島茂之）が入った。勝ちタイムは1:23.4（良）。1番人気で大野拓弥騎乗、ヴァンドーム（牡5・栗東・安田翔伍）は4着、2番人気で横山武史騎乗、ベンヌ（牡4・美浦・久保