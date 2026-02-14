2月14日、東京競馬場で行われた9R・箱根特別（4歳上2勝クラス・芝2400m）は、佐々木大輔騎乗の1番人気、レッドバンデ（牡4・美浦・大竹正博）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にイクリール（牡5・美浦・青木孝文）、3着に2番人気のアロンズロッド（牡4・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは2:24.7（良）。【東京7R】単勝175倍の12番人気、伏兵トラスコンガーデンが波乱を演出アーモンドアイの仔アロンズロッドは3着箱根特別・レッ