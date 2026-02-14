2月14日、東京競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（芝1400m）は、田辺裕信騎乗の12番人気、トラスコンガーデン（牝3・美浦・竹内正洋）が勝利した。クビ差の2着にグロリアスマーチ（牡3・栗東・須貝尚介）、3着に1番人気のグリオンヴール（牡3・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:21.9（良）。2番人気で荻野極騎乗、タイセイアストロ（牡3・美浦・森一誠）は、5着敗退。【東京6R】フォーエバーヤング半妹が初勝利！ダー