2月14日、東京競馬場で行われた6R・3歳未勝利（牝・芝1800m）は、R.キング騎乗の2番人気、ダーリングハースト（牝3・美浦・国枝栄）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のシニャンガ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着にサートゥルチェア（牝3・美浦・嘉藤貴行）が入った。勝ちタイムは1:47.4（良）。【東京5R】単勝1.4倍サンデースマッシュが断然の支持に応えるキング騎手は本日2勝目R.キング騎乗の2番人気ダーリングハーストが