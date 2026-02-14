阪神・伏見寅威捕手（３５）が左アキレス腱を損傷した石井大智投手（２８）へ、?経験者?としてエールを送った。楽天との練習試合（宜野座）で移籍後初の対外試合に出場した伏見は、二盗を２度阻止する強肩を披露。「絶対スタート切ってくるところで、そんなにいいスタート切ってこない状況だったので。空振りしたらちゃんとしたボールを投げればアウトになるとわかってたんで最低限のところです」と謙虚に振り返った。この日