2月14日、東京競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、サンデースマッシュ（牡3・美浦・嘉藤貴行）が快勝した。アタマ差の2着にヤマニンアレシス（牡3・美浦・堀内岳志）、3着にアイムインディ（牝3・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:22.5（良）。2番人気で荻野極騎乗、ルージュリリック（牝3・美浦・上原佑紀）は、5着敗退。【新馬/東京4R】ロケットスタートから独走V！ノースブルー