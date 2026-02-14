2月14日、東京競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、松岡正海騎乗の3番人気、ノースブルースカイ（牝3・美浦・堀内岳志）が快勝した。2馬身差の2着にヴィスクレス（牡3・美浦・矢嶋大樹）、3着にレウコテア（牝3・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:27.0（良）。1番人気で佐々木大輔騎乗、ベラジオカイザー（牡3・美浦・伊藤大士）は12着、2番人気で横山武史騎乗、アスクドゥチャンプ（牡3・栗東・藤原英昭）は