2月14日、東京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1600m）は、R.キング騎乗の4番人気、リアライズタキオン（牡3・美浦・手塚貴久）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のイナズマダイモン（牡3・美浦・宮田敬介）、3着に2番人気のトルネードアイル（牡3・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:38.5（良）。【クイーンC】良血ドリームコアが重賞初制覇…母はノームコア