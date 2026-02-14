ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子が14日、競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで調整した。日本勢は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の全選手が参加。現地時間の午前9時30分から40分間、練習をした。千葉は曲かけでフリー「ロミオとジュリエット」を調整。冒頭でフリップ―トーループの連続3回転を降りるなど、3回転サルコーの着氷が乱れた以外は