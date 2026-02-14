【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日の14日、フリースタイルスキー女子デュアルモーグルで藤木日菜（武庫川女大大学院）は2回戦、柳本理乃（愛知ダイハツ）と中尾春香（佐竹食品）は1回戦で敗退した。冨高日向子（多摩大ク）は準々決勝進出。