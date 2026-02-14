南鳥島（東京都）沖でレアアース（希土類）を含む泥の試掘を成功させた海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が１４日、約１か月の航海を終え、静岡市の清水港に帰港した。今後、回収した泥に含まれるレアアースの種類や量などを分析し、来年２月の本格試掘に向けた基礎データとして役立てる。ちきゅうは１月１２日に同港から出発し、今月１日未明、南鳥島の南東沖約１５０キロ・メートルの排他的経済水域（ＥＥＺ）内