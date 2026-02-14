◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 1回戦(大会9日目/現地14日)1回戦敗退となった中尾春香選手ですが、レース後は晴れやかな表情を浮かべました。中尾選手は1回戦、藤木日菜選手との日本人対決に。滑り終えた直後に2人とも笑顔を見せ、16-19で藤木選手の勝利が決まると2人で抱き合い健闘をたたえ合いました。競技後のインタビューに登場した中尾選手。「ずっとライバルでもあっ