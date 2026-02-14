お笑いコンビ見取り図（盛山晋太郎＝40、リリー＝41）が14日、大阪市の吉本興業本社で「紀州林業広め隊」報告会会見に出席した。吉本と和歌山県が包括協定を結び、紀州林業の魅力を発信するため結成した「紀州林業広め隊」の報告会。名誉隊長を務める見取り図は、隊長のスマイル、和歌山県住みます芸人のわんだーらんど、和歌山県出身の吉本新喜劇の重谷ほたる、NMB48中川朋香とともに、林業の手伝いや林業従事者への取材の成果を