アイドルグループ、マジカル・パンチラインのメンバーとして活動してきた沖口優奈さんが、週刊SPA!2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場。デビュー10周年を機にグループ卒業を控える沖口さん。初写真集の発売が決定しており、沖縄で撮影された写真集未収録の厳選アザーカットが披露されました。【写真】つるん陶器肌の沖口優奈さん2016年にマジカル・パンチラインへ加入し、アイドルとしてのキャリアを積み重ねた沖口さん。2