まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「三重県のお土産」を紹介