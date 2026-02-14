育成・アルメンタは「ダイヤの原石」ソフトバンクに眠る“お宝”が着実に頭角を現している。育成のアレクサンダー・アルメンタ投手が14日、春季キャンプの紅白戦に先発登板。2回無失点の好投で存在感を示した。最速は154キロを計測した。アルメンタは2022年からソフトバンクでプレーする21歳左腕。入団1年目の2022年は3軍で18試合に登板して0勝3敗、防御率5.73だった。2023年は3、4軍で合わせて38試合に登板。2024年と2025年は