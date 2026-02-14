北海道コンサドーレ札幌は２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。２−３で敗れた。開始３分で先制した札幌は、28分に同点に追いつかれた後、58分に勝ち越しに成功するも、83分に再び失点。そして終了間際の90＋５分に痛恨の逆転弾を浴びた。開幕節でいわきFCに０−１で敗れていた川井健太監督のチームは、これで２連敗となった。今季初勝利はお預けとなったが、ポ