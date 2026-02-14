ミラノ・コルティナ五輪 男子ハーフパイプの決勝が日本時間14日未明に行われ、妙高市の専門学校生 山田琉聖選手が銅メダルに輝きました。14日午前3時半から始まった男子ハーフパイプの決勝に登場したのは妙高市の専門学校ＪＷＳＣに通う19歳 山田琉聖選手です。山田選手は1本目から高さのあるエアと独創性のあるルーティンで初の決勝の舞台でも躍動。92.00の高得点を叩き出し今大会県勢初のメダルを獲得しました