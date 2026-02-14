フィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）がフリーの演技から一夜明けた14日、ミラノ市内のチームジャパンハウスで会見を行った。佐藤は「（部屋に）帰ってようやく実感湧いてきた。たくさんのおめでとうというメッセージいただいて、それを見ながら眠りに就いた」と振り返った。同年代の鍵山とのダブル表彰台