日本ハムは１４日、１軍キャンプ地・名護で１、２軍合同の紅白戦を行った。阪神から移籍後初登板となった島本浩也投手（３３）は、１回を１安打無失点。３３歳のバースデーを飾った。落ち着いた、大人のピッチングだった。移籍後初登板の島本が１回を１安打無失点。２死二塁のピンチを背負ったが、インコースで浅間のバットを折り、遊飛に。「左バッターのインコースに、構えたところに投げられた。そこは自分の長所なんで」と