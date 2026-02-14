【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】１１日の混合団体で２大会ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が、個人ラージヒル（ＬＨ、日本時間１６日）に向けた大会最後の公式練習に参加し、個人メダルへ万全の準備を整えた。雨の降るなか、１回目は１２５メートル、２回目も１２７メートルと安定した医薬をみせた。午前中での練習。３回目は風の吹き方などナイ