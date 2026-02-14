お笑い芸人の今田耕司（５９）が１４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「今ちゃんねる。」を更新。お見合い願望を語った。今田は、吉本興業所属の独身芸人で構成される「アローン会」の会長。「スポンサーさんとか付けたいな」と発展を願うと、同会メンバーの「チュートリアル」徳井義実も「結婚相談所、付いてくれないですかね」としみじみ。さらに徳井が「お見合い１回してみたくないですか？」と問うと、今田は「してみたいよ