◆紅白戦紅組２―１白組（１４日・ＳＯＫＫＥＮ）オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手＝前レイズ＝が１４日、宮崎キャンプの紅白戦に「３番・一塁」で初出場した。１打席目は博志、２打席目は富山と対戦し、それぞれ二ゴロ。“来日初安打”はお預けとなったが「この時期は特に、結果を気にしていくタイプではない。ボールがよく見えていたり、よかったと思える部分は多々ありました。ファンの皆さんが見ている前でしっ