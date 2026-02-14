ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１４日、予選３日目が行われた。笹木香吾（２６＝山口）が巡ってきたチャンスをしっかりモノにした。２日目終了時点で得点率は２５位。本来なら３日目は５Ｒ３枠の１回走りの予定で、１着でもベスト１８には届かないはずだった。ところが、２日目終了後に横川聖志が途中帰郷となり、横川が入る予定だった９Ｒ１枠に笹木が組み込まれた。「まさか２走もらえるとは。枠もいいので、