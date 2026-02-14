侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１４日、３月開催のＷＢＣに向けた宮崎強化合宿で、チームを激励に訪れていた憧れの松井秀喜氏（５１）と初対面した。フリー打撃後にケージ横であいさつし、握手。「石川にある松井秀喜ベースボールミュージアムにいきましたと伝えさせてもらいました。本物か疑いながらいきましたけど、すごく気さくで話しやすく接してくれた」と声を弾ませた。全体練習後には室内練習場で打撃に