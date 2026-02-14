◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、開幕２戦目で初勝利を飾った。後半３１分に昨季のＪ１得点王・ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。＊＊＊２年目の１９歳・ＤＦ松本遥翔がＪ１デビュー戦を勝利で飾った。１―０の後半３７分にＤＦ小池龍太に代わって本職の右サイドバックの位置へ。「緊迫した状況だったので少し緊張しました