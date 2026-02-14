フィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）がフリーの演技から一夜明けた14日、ミラノ市内のチームジャパンハウスで会見を行った。鍵山は「最後まで全力で挑戦できた。挑戦に大きな意味があったと感じている」と振り返った。試合後は「部屋で一人になって、いろんな感情が出てきた。素直にメダル獲れたうれしさ