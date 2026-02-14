キャプテンの負傷に言及した。日本代表の森保一監督は14日、J1百年構想リーグEAST第2節、FC町田ゼルビア対水戸ホーリーホックを視察。プレミアリーグの試合中に負傷したMF遠藤航について「精密検査をするということだが、連絡は入っていないので詳しいことは(言えない)」と語り、「長期離脱になるということは、なんとなく映像から見てわかる」と状況を受け止めていた。遠藤は11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦に