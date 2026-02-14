2月14日、B1東地区の川崎ブレイブサンダースに所属する米須玲音が右肩関節脱臼から復帰し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第23節の宇都宮ブレックス戦で今シーズン初出場を果たした。 昨シーズン途中から加入した米須は、昨年9月のプレシーズンゲームで全治未定の大怪我に見舞われ右肩を手術。今シーズン開幕前からインジュアリーリストに登