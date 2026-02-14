2月14日（現地時間13日）。フットウェア業界に精通するニック・デポウラ氏は、ダラス・マーベリックスのクレイ・トンプソンが、中国ブランド「ANTA」（アンタ）と生涯契約を締結したと報じた。 トンプソンは、同ブランドとの12年間におけるパートナーシップで、「KT」シリーズを1000万足以上も販売。これを受け、両者は長期間の契約を結ぶこととなり、先日36歳を迎えたベテランは、引退後もパ}