[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]1-1のまま90分間を終え、特別大会限定のPK戦にもつれ込んだ中国ダービー。地域の意地がぶつかるビッグマッチで主役の座を勝ち取ったのは、勝負のW杯イヤーに挑むサンフレッチェ広島の守護神GK大迫敬介だった。互いのチームとも3人連続で成功し、迎えた先攻・岡山の4人目。左を狙ってきたMF藤井海和のキックに完璧なタイミングで跳ぶと、右手で強く弾いたボールがポス