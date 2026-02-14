柏レイソルは14日、ホームゲーム来場時の交通ルール遵守について、公式サイトで声明を出した。クラブは「昨シーズンより、スタジアム周辺の近隣住民の方からクラブ宛に試合観戦時の公道における観戦者の通行マナーに関する苦情が多く寄せられています」と報告している。続けて「特に多いのが試合前の三小通り(レイソル通り)に大きく広がって車両の通行を妨げる、歩行者が左側を通行して車両と接触しそうになるなどの行為です