2月14日放送の満天☆青空レストランにて、クリスピーベリーを使った「カナッペ」を作りました！レシピは以下の通りです✨ ☆ブルーベリーカナッペ（１０〜１２個分） ブルーベリー（クリスピーベリー）適量クリームチーズ               ８０ｇバルサミコ酢                 小さじ１/２粗挽きブラックペッパ