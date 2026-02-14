地元のさまざまな仕事について子どもたちに理解を深めてもらおうという体験型イベントが、きょう(14日)光市で行われました。「こどもシゴト博」は、地元企業やその仕事内容について理解を深めてもらおうと生命保険会社の明治安田が2023年から全国で開いています。山口で開かれるのは去年に続いて2回目で、きょうは地元企業や消防、警察など21のブースが設けられました。このうち山口放送のブースでは、こどもたちが高