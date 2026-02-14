先発ローテーションの一角として期待されるソフトバンク・松本晴が、今キャンプでの初実戦となる紅白戦で好アピールした。先発して2回を1安打無失点で4奪三振。直球、変化球ともに切れのある球を投げ込み「しっかり意図を持って投げられた。順調だと思う」と振り返った。昨季は中継ぎで開幕を迎え、先発に定着したのは5月半ばから。「今年は最初から最後まで先発で投げきって、納得できる結果を出したい」と目標を掲げた。