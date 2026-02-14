◇ミラノ・コルティナ五輪第9日カーリング女子1次リーグ（2026年2月14日コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスと対戦。第8エンドでスチールを決めリードを2点に広げた。3―3で迎えた第6エンド。スイスに1点しか許さず3―4。いい流れで迎えた第7エンドで難しいショットながら、吉村がダブルテイクアウトを決め2