虫歯のある子どもの割合が過去最小となりました。【映像】虫歯割合最小も眼については悪化傾向文部科学省が全国の5歳から17歳まで、約380万人を対象に健康状態を調べました。このうち歯については、虫歯のある子どもの割合は、幼稚園で19％、小学校で30％、中学校で25％、高校で32％でした。いずれの年代もこれまでの調査で最小です。文部科学省は給食の後の歯磨きやそれぞれの家庭での意識の高まりが要因と見ています。