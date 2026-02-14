ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（25＝トヨタ自動車）がフリー打撃に登板。31球を投じ、切れのある球で空振りも奪った。「ストライクゾーンでまず勝負する、というのが一つのテーマだった。打者に対して自分のボールを投げることができた」。多彩な変化球を操る即戦力サウスポーとして、先発陣入りが期待される。「打者の調子も上がってくる。きょう振っていたボールは振らなくなると思う」と次を見据えた。