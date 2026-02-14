吉田雪乃15日のスピードスケート女子500メートルで日本の3人がメダルに挑む。期待は23歳の成長株、吉田雪乃（寿広）だ。自己ベストの36秒88は2018年平昌五輪女王の小平奈緒に次ぐ日本歴代2位。今季はW杯で表彰台に3度立った。9日の1000メートルは16位。「緊張で体がガチガチだった」と苦笑した。それでも五輪特有の空気を一度味わったことは大きく、本命種目へ「自分の滑りに集中するだけ」と気合を入れ直した。前回北京五輪