ドジャース・大谷翔平選手がキャンプ初日を迎えました。移籍後初の開幕二刀流へ向けて本格始動です。【映像】ブルペンで投げ込む大谷翔平選手メジャー9年目で初めて手術やリハビリのないオフを過ごした大谷は、キャンプ初日からブルペン入り。ロバーツ監督が見守る中変化球を交えながら27球を投げ込みました。その後は、けん制の確認や山本由伸の実戦形式での登板を見学。3年ぶりとなる二刀流完全復活へ、充実のキャンプイン