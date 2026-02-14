「広島春季キャンプ」（１４日、沖縄）広島の林晃汰内野手が１軍キャンプに昇格した。この日からスタートした１軍の沖縄キャンプに参加し、軽快な動きを見せた。高卒８年目の林はキャンプ２軍スタートだったが、１１日の練習後に新井監督が林の昇格を明言。この日から始まった沖縄キャンプに参加し、１軍に昇格となった。「もうやるしかないので、やりきりたいなと思います。結果を残すだけだと思っているので、しっかり結果