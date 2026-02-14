ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１４日、準優勝戦３番勝負がが行われた。渡辺浩司（４２＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから差して快勝。優出を一番乗りで決めた。ただ、「展開に助けられた。操縦性は問題ないし普通はあるが、上との差はかなり感じる」とタッグを組む２１号機の舟足には不満たっぷりだ。というのも２１号機は２連率２９％でこれまで優出が１回もない低調機。「２９％ですか？