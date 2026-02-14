シンガーソングライターの高山厳（７４）が１４日、東京・文京区の「ＢＡＲＭＹＰＬＡＣＥ」で弾き語りライブを開催した。高山は１９７１年に、ばんばひろふみ、今井ひろしとフォークグループ「バンバン」を結成し、大阪を中心にしていたが自分の活動を優先するため脱退。７５年７月に「忘れません」でソロデビュー。９２年に「心凍らせて」がヒットするまで苦労を重ねたことでも知られる歌手だ。この日は「絆」をテーマ