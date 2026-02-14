ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１４日、予選最終日の４日目が行われた。山本梨菜（２７＝佐賀）は予選ラスト２走を１、３着として得点率６・４３の１２位でベスト１８入りを果たした。今シリーズは初日５、４着と開幕ダッシュに失敗したが、２日目以降は２勝３着３本のオール舟券絡みの活躍を見せている。それでも表情は冴えていない。というのも、相棒４９号機は「道中の足とかは悪くないけ