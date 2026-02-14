◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】１対１で競う新種目・デュアルモーグル女子の２回戦が行われ、モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）はユリア・ガリシェワ（カザフスタン）を２３―１２で破り、準々決勝に進出した。モーグル１１位の藤木日菜（武庫川女大大学院）はテス・ジョンソン（米国