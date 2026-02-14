◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって、６−４と逆転した。強豪スイスのミスを少しずつ誘うことに成功し、流れはフォルティウスに傾いてきた。第６Ｅは、相手の２番目に投げるセカンドや、最終投者（