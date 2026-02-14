日本ハムは１４日、１軍キャンプ地・名護で１、２軍合同の紅白戦を行った。実戦初出場だったドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（１８、明徳義塾）は、２打席目に柴田獅子（れお）投手（１９）から左翼線二塁打。見守った新庄剛志監督（５４）も評価した。外寄りの真っすぐを、藤森は逆方向へ打ち返した。鋭い打球が三塁線を破る。「８番・ＤＨ」でスタメン出場すると、４回１死走者なしで迎えた第２打席。白組３番手・柴田の