◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第２節奈良１―０今治（１４日・ロートフィールド奈良）Ｊ３の奈良クラブがホームでＪ２のＦＣ今治を破って今季初勝利を飾り、元日本代表ＦＷの大黒将志監督（４５）は、指揮官としての初白星を挙げた。試合終了のホイッスルが響くと、新人監督は次々とスタッフたちと抱擁。選手たちと固い握手をかわし「本当にうれしいですね」と、チームにとっても自身にとっても記念すべき１勝をかみし