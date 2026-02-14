元Janne Da Arcのka-yuが7月より、ニューアルバムを引っ提げて全国4都市を巡るツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞を開催することが発表となった。これは本日2月14日に三重・CLUB CHAOSで開催された＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -MIE 2026-＞にて発表されたものだ。ka-yuは2025年、50歳のアニバーサリーイヤーに4ヶ月連続シングルリリース企画を実施したほか、バンド編成とアコースティック編成の両軸でライブ活動を展開してきた。2026年