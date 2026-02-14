ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスと対戦。第7エンド（E）に出た、スキップ吉村紗也香の“神ショット”に称賛が上がっている。連敗スタートで負けられない日本。強豪スイス相手に、吉村から神ショットが飛び出した。3-4で迎えた第7E。有利な後攻だったが、ショットにミスが出て、スイスがハウス内に石をためてい